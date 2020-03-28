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teknik direktörü Prosinecki'nin corona testi negatif çıktı!

Az önce gelen bilgisine Prosinecki'nin corona virüs testi negatif çıktı! 'un teknik patronu Hırvat futbolunun efsane isimlerinden 'nin corona virüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 28.3.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 15:41 ABONE OL
Kayserispor teknik direktörü Prosinecki'nin corona testi negatif çıktı!

Kayserispor'un teknik patronu Hırvat futbolunun efsane isimlerinden Robert Prosinecki'nin corona virüs testinin negatif çıktığı açıklandı. Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti.

YARDIMCILARININ TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI!

Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı. 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı. Prosinecki'nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic'in de test sonuçları negatif çıktı.

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Kayserispor teknik direktörü Prosinecki'nin corona testi negatif çıktı!
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