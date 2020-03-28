Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a...

Corona virüsü nedeniyle ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Spor, sanat, siyaset dünyasından birçok isim yaptıkları bağışlarla alkışlanacak hareketlerin altına imza atıyor. Son dönemde özellikle evde kalan insanlara erzak ve öğrencilere kitap bağışı yapılıyor.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in deneyimli yıldızı Skrtel de bir başka kampanyaya destek oldu. Slovak futbolcu, "Her Okula Bir kitaplık" projesi kapsamında 1500 kitap bağışında bulundu.

Skrtel'in Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokuluna 1500 kitap bağışında bulunduğu öğrenildi. Bu bağışın ardından Skrtel'in adına okulda bir kitaplık açıldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Skrtel, yaşamını uzun süredir İstanbul'da sürdürüyor.