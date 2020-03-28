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Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a...

ekiplerinden forması giyen Slovak futbolcu örnek bir davranışa imza attı. Corona virüsü nedeniyle zor günlerin yaşandığı bu dönemde birçok futbolcu öğrencilere kitap yardımı yapıyor. Skrtel ise "Her Okula Bir kitaplık" projesi kapsamında Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan Ortaokuluna 1500 kitap bağışında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 15:49 ABONE OL
Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a...

Corona virüsü nedeniyle ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Spor, sanat, siyaset dünyasından birçok isim yaptıkları bağışlarla alkışlanacak hareketlerin altına imza atıyor. Son dönemde özellikle evde kalan insanlara erzak ve öğrencilere kitap bağışı yapılıyor.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in deneyimli yıldızı Skrtel de bir başka kampanyaya destek oldu. Slovak futbolcu, "Her Okula Bir kitaplık" projesi kapsamında 1500 kitap bağışında bulundu.

Skrtel'in Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokuluna 1500 kitap bağışında bulunduğu öğrenildi. Bu bağışın ardından Skrtel'in adına okulda bir kitaplık açıldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Skrtel, yaşamını uzun süredir İstanbul'da sürdürüyor.

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Skrtel'den alkışlanacak hareket! Giresun'a...
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