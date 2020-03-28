Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uruguay'dan flaş corona virüsü kararı! İşine son verdiler

Uruguay'dan flaş corona virüsü kararı! İşine son verdiler

Uruguay Futbol Federasyonu (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milli takım teknik direktörü dahil çalışanlarının iş sözleşmesini durdurdu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 28.3.2020 20:08 ABONE OL
Uruguay'dan flaş corona virüsü kararı! İşine son verdiler

AUF'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yürütme kurulu, bütün faaliyetlerin durdurulmasına neden olan mevcut sağlık krizi kapsamında, kurumun gelecekteki işleyişini korumak amacıyla bir dizi sert kararlar almak zorunda kalmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bütün idari birimler, tahsilat, hakemlik, spor kompleksi personelleri, spor yönetimi, teknik ekip ve bu hukuki bağlamda yer alan diğer hizmetlerde çalışanların iş sözleşmelerinin askıya alındığı duyuruldu.

Uruguay basınında yer alan haberlerde, AUF'un 400 çalışanının olduğu ve alınan bu önlemlerle aylık 600 bin dolar tasarruf yapacağı aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uruguay'dan flaş corona virüsü kararı! İşine son verdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA