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Comolli'den çarpıcı yorum! "Corona virüsü sonrası ..."

Bir dönem 'de de görev yapan Damien Comolli, dünyayı saran corona virüsünün futbola büyük darbe vuracağını söyledi. piyasasının ve futbolcu fiyatlarının düşeceğini ifade eden Comolli, "Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 18:13 ABONE OL
Comolli'den çarpıcı yorum! Corona virüsü sonrası futbol...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının ekonomik boyutları şimdiden merak konusu. Spor camiasını da derinden sarsan CODIV-19'un kulüpleri ciddi anlamdan zorlayacağı ifade ediliyor.

Liglerin askıya alınmasıyla kulüplerib gelir kalemleri neredeyse sıfıra indi. Maçlar oynanmadığı için krize giren futbol piyasında büyük düşüş yaşanması bekleniyor. Futbolcuların bonservis bedellerinde de aynı beklenti var.

Fenerbahçe'de bir dönem çalıştıktan sonra ayrılan Fransız Sportif Direktör Comolli, futbol dünyasını zor günlerin beklediğini aktardı.

Futbol dünyasının eskisi gibi olmayacağını dile getiren Comolli şöyle konuştu: "Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek."

Avrupa'da neredeyse tüm ligler askıya alınmış durumda ve ne zaman başlayacağı bilinmiyor. En iyi ihtimalle ise mayıs veya haziran ayında futbola dönüş olacağı konuşuluyor. Öte yandan Avrupa'nın dev kulüpleri oyuncularından maaş indirimi talep etmeye başladı.

Barcelona ve Juventus'ta forma giyen oyuncular ise indirimi kabul ettiler.

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Comolli'den çarpıcı yorum! "Corona virüsü sonrası futbol..."
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