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hapishanede şova devam ediyor!

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'nun, daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmiş ve hapisle cezalandırılmıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun hapishaneden videoları gelmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 13:16 ABONE OL
Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor!

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho'nun, daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmiş ve hapisle cezalandırılmıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun hapishaneden videoları gelmeye devam ediyor.

Ronaldinho'nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez, geçtiğimiz günlerde corona virüsü nedeniyle hakim karşısına çıkmamıştı.

Tüm umutlarını Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun, hapishaneden çıkma hayalleri gerçekleşmemiş oldu.

AYAK TENİSİ OYNADI
Cezaevindeki arkadaşlarıyla birlikte sık sık maç yaparak vakit geçiren eski yıldız futbolcu, bu kez ayak tenisi oynarken görüntülendi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor!

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Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor!
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