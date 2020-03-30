Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor!

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho'nun, daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmiş ve hapisle cezalandırılmıştı. Dünyaca ünlü futbolcunun hapishaneden videoları gelmeye devam ediyor.

Ronaldinho'nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez, geçtiğimiz günlerde corona virüsü nedeniyle hakim karşısına çıkmamıştı.

Tüm umutlarını Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun, hapishaneden çıkma hayalleri gerçekleşmemiş oldu.

AYAK TENİSİ OYNADI

Cezaevindeki arkadaşlarıyla birlikte sık sık maç yaparak vakit geçiren eski yıldız futbolcu, bu kez ayak tenisi oynarken görüntülendi.

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