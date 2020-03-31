Play-off tartışılan bir konu değil

ÖZDEMİR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber'e açıklamalarda bulundu.* "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süreci çok yakından takip ediyoruz.."* "Şu antartışılan bir konu değil. Gündemimizde de değil."* "Liglerin seyircili oynanıp oynanmayacağında en önemli konu Bilim Kurulu'nun.* "Ülkemizin dört bir yanındaki yurtlardabugünMemleketlerine dönemeyen yurtdışı kökenli misafirlerimiz de var."* "Pek çok vatandaşımız evde aileleriye busüreci geçirdiği için farklı spor imkanlarını teşviketme adına, bir takım tanıtıcı faaliyetlerimiz var."en ciddi desteklerimiz, devletve bakanlık olarak bugüne kadar olduğugibi yine devam edecek."TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerle ilgili verilecek kararın UEFA'dan gelecek habere bağlı olduğunu söyledi. Nisan ayının başında 1 Nisan'daki toplantıda tavsiye niteliğinde bilgilendirme yapılacağını belirten Özdemir, şu anda her şeyin belirsiz olduğuna vurgu yaptı.Avrupa futbolunun patronu UEFA, yarın 55 ülke federasyonuyla yeni bir toplantı daha yapılacağını açıkladı. Geçen hafta olduğu gibi bu görüşmenin de telekonferans yoluyla gerçekleşeceği duyuruldu. Kritik zirvede, ertelenen liglerin ve UEFA organizasyonlarının başlama tarihleri ile sezonların ne şekilde bitirileceği masaya yatırılacak. 1 Haziran'da sona erecek olan futbolcu sözleşmeleri de konuşulacak.