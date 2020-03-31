Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre hareket edileceğini belirten ve spor müsabakalarında ona göre karar verileceğine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:
* "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süreci çok yakından takip ediyoruz.."
* "Şu an play-off
tartışılan bir konu değil. Gündemimizde de değil."
* "Liglerin seyircili oynanıp oynanmayacağında en önemli konu Bilim Kurulu'nun. Bu konudaki çalışmaları, yönlendirmeleri ve sağlıkla ilgili gereklilik durumları önümüzü görmemizi sağlayacak."
* "Ülkemizin dört bir yanındaki yurtlarda
bugün 21 bin 700 vatandaşımızı misafir ediyoruz.
Memleketlerine dönemeyen yurt
dışı kökenli misafirlerimiz de var."
* "Pek çok vatandaşımız evde aileleriye bu
süreci geçirdiği için farklı spor imkanlarını teşvik
etme adına, bir takım tanıtıcı faaliyetlerimiz var."
* "Basketbolda, voleybolda ve her alanda sporcularımızın iddiasını sürdürmeye yönelik
en ciddi desteklerimiz, devlet
ve bakanlık olarak bugüne kadar olduğu
gibi yine devam edecek."
ÖZDEMİR: UEFA'YI BEKLİYORUZ
TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerle ilgili verilecek kararın UEFA'dan gelecek habere bağlı olduğunu söyledi. Nisan ayının başında 1 Nisan'daki toplantıda tavsiye niteliğinde bilgilendirme yapılacağını belirten Özdemir, şu anda her şeyin belirsiz olduğuna vurgu yaptı.
FEDERASYONLAR İLE YENİ TOPLANTI
Avrupa futbolunun patronu UEFA, yarın 55 ülke federasyonuyla yeni bir toplantı daha yapılacağını açıkladı. Geçen hafta olduğu gibi bu görüşmenin de telekonferans yoluyla gerçekleşeceği duyuruldu. Kritik zirvede, ertelenen liglerin ve UEFA organizasyonlarının başlama tarihleri ile sezonların ne şekilde bitirileceği masaya yatırılacak. 1 Haziran'da sona erecek olan futbolcu sözleşmeleri de konuşulacak.