Beşiktaş'tan Demba Ba'ya transfer cevabı!

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'in golcüsü Demba Ba'nın menajeri vasıtasıyla eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdiği ortaya çıkmıştı. Siyah-beyazlı takımın yöneticisi Erdal Torunoğulları bu gelişmeyi doğrularken, Senagalli isme verilen cevabı da söyledi.

Beşiktaş'ın maddi sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda kadrosundan birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanması adeta menajerlerin iştahını kabartırken, siyah beyazlı ekibe birçok futbolcu teklif edilmeye başlandı.

Bunlardan biri de siyah beyazlıların eski futbolcusu Demba Ba.

Bu sezon Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcunun ismi Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz karar vermiş değil.

Hürriyet'in haberine göre, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, "Demba Ba gibi birçok önemli oyuncu gelmek istiyor. Şu anda her şey belirsiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonla ilgili kararlarını bekliyoruz" dedi.

Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin kararından sonra bir yol haritası çizerek gelecek planlarını hayata geçirecek. Demba Ba'nın isminin yaz transfer döneminde yeniden gündeme gelmesi muhtemel. Öte yandan Demba Ba'nın Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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