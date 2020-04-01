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Göztepeli taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek

Süper Lig ekiplerinden 'de bir grup taraftar dün gece saatlerinde Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne gelerek koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 1.4.2020 13:51 ABONE OL
Göztepeli taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek

Hastane dışında toplanan Göztepeli taraftarlar açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla sağlıkçılara moral aşıladı.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor", "Sağlık çalışanları gururumuz" sloganları atan taraftarlara sağlık çalışanları da hastane camlarından alkışlarla karşılık verdi.

"HAYATIMIZ ELLERİNİZDE, TÜM KALPLER SİZİNLE"
Pankartlarda, "Hayatınızı hayatımıza kattığınız için teşekkür ederiz", "Hayatımız ellerinizde, tüm kalpler sizinle" yazıları yer aldı. Taraftarlar yayınladıkları mesajlarda Türkiye'nin kahraman sağlık çalışanları sayesinde koronavirüs salgınını yeneceğini söyledi. Futbolseverler halkın da personale yardımcı olması gerektiğini belirterek, herkesin evlerinde kalması gerektiğini yineledi.

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Göztepeli taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek
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