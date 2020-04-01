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'da ameliyat oldu

'un yıldız orta sahası , liglerin askıya alınmasını fırsat bilerek ameliyat oldu. Deneyimli futbolcunun sol dizinden menisküs operasyonu geçirdiği açıklandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 1.4.2020 13:10 ABONE OL
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu

Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat oldu.

Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi.

Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
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