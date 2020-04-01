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Türk futbolunda corona virüsünden ilk can kaybı! ...

Genel Başkanı Ali Düşmez'in yardımcılığını yapan tedavi gördüğü 'nde corona virüsü ile mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 15:42 ABONE OL
Türk futbolunda corona virüsünden ilk can kaybı! Ahmet Karaman...

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman vefat etti. TFF İstanbul İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de bir çok canımızı aramızdan alan Covid 19 pandemisi, maalesef can almaya devam ediyor. Federasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı, uzun zaman amatör spora büyük hizmetleri olmuş Sayın Ahmet Karaman'ın bugün aldığımız kötü bir haberle virüse yenik düştüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Karaman virüse karşı tedavi gördüğü Okmeydanı Araştırma Hastanesi'nde mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu. Merhum Ahmet Karaman'a Allah'tan rahmet başta ailesi ve tüm amatör spor camiamız olmak üzere sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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Türk futbolunda corona virüsünden ilk can kaybı! Ahmet Karaman...
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