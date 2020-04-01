Volkan Babacan'dan sonra Sinan Bolat da Beşiktaş yolunda

İki yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'la yollarını kesin ayıracak Beşiktaş, kaleye iki transfer birden yapma kararı almıştı. Rekabeti artırmak isteyen yönetim, daha önce Volkan Babacan ile yüz yüze görüşerek prensip anlaşmasına varmıştı. Siyahbeyazlılar için adı geçen bir diğer isim ise Belçika'da Royal Antwerp formasını giyen Sinan Bolat'tı. Kariyerini nerede sürdüreceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolat, "Beşiktaş'tan teklif aldın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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27 MAÇTA 30 GOL YEDİ

Antwerp'le mukavelem sezon sonunda bitiyor. Antwerp sözleşme uzatmak için teklifte bulundu ancak ben süreçte beklemeyi daha uygun gördüm. Türkiye'den benimle ilgilenen takımlar var, görüştüğüm takımlar da oldu. Şu anda kulüp ismi veremem ancak transfer teklifi aldım." Bu sezon Royal Antwerp formasıyla Belçika Ligi'nde 27 maça çıkan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, kalesinde toplamda 30 gol gördü.

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