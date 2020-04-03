Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

, 'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Almanya futbolunun köklü kulübü , 2019'un Kasım ayında yolların ayrıldığı Niko Kovac'ın yerine geçici olarak teknik direktörlük görevine getirdiği 'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 3.4.2020 18:47 ABONE OL
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Hansi Flick, Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştır." ifadesine yer verildi.

Flick, geçen yılın kasım ayında Niko Kovac ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Son dakika haberi | İngiltere Premier Lig'de sezona devam edilmeyecek! Merih Demiral'a transfer müjdesi! En büyük rakibi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA