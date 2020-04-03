Evde giyin ayrı sahada çalış

spanya La Liga'da yönetim, tüm kulüplere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni bir protokol göndererek yapılması gerekenleri resmi olarak bildirdi. Herkesin uymakta zorunlu olduğu geniş kapsamlı kurallarİşte uygulanacak kurallar:Sadece bir aşçı mutfakta olacak ve oyunculara farklı çeşitlerde yemekler yapacak.Oyuncular gittikten sonra bulaşıkları da yine aşçı yıkayacak. Diyetisyen, telefon aracılığıyla aşçı ile konuşacak. Aşçı mutfağı dezenfekte ettikten sonra kilitleyerek tesislerden ayrılacak.Aşçı, oyuncuların her birine ayrı yemek hazırlayıp, ayrı çantalara koyacak. Çantalarda oyuncuların ismi olacak.Sadece bir kişi tuvaletleri temizleyecek. Dezenfektan, 96 derecelik alkolle olacak.Bir ya da iki oyuncu aynı anda çalışacak.Antrenman içinher iki yarı sahada birer oyuncu çalışabilecek.Herkes evinde antrenman kıyafetini giyecek veher gün aynı araba ile tesislere gelip direkt kendisineverilen saatte sahaya çıkacak.