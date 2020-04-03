Evde giyin ayrı sahada çalış

İ
spanya La Liga'da yönetim, tüm kulüplere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni bir protokol göndererek yapılması gerekenleri resmi olarak bildirdi. Herkesin uymakta zorunlu olduğu geniş kapsamlı kurallar soyunma odasından, yemekhaneye kadar her alanda yapılacakların da altını kırmızı çizgi ile çiziyor…
İşte uygulanacak kurallar:
MUTFAK VE YEMEK
Aşçıyı hiç kimse görmeyecek!
Sadece bir aşçı mutfakta olacak ve oyunculara farklı çeşitlerde yemekler yapacak. Yemekleri masaya kimse oturmadan servis edecek ve futbolcular geldiğinde restoranda olmayacak.
Oyuncular gittikten sonra bulaşıkları da yine aşçı yıkayacak. Diyetisyen, telefon aracılığıyla aşçı ile konuşacak. Aşçı mutfağı dezenfekte ettikten sonra kilitleyerek tesislerden ayrılacak. Yapılan alışveriş sanal ortamdan olacak ve ürünler 2 hafta ayrı bir odada bekleyecek.
Aşçı, oyuncuların her birine ayrı yemek hazırlayıp, ayrı çantalara koyacak. Çantalarda oyuncuların ismi olacak.
TUVALET VE SAĞLIK ODASI
96 derece alkolle temizlik
Sadece bir kişi tuvaletleri temizleyecek. Dezenfektan, 96 derecelik alkolle olacak. Tedavisi yapılacak oyuncu ve bir fizyoterapist odada olacak. Her ikisi de eldiven ve maske takacak, çok az konuşacak.
SPOR SALONU VE İDMAN SAHASI
Sosyal mesafe korunacak
Bir ya da iki oyuncu aynı anda çalışacak. 2 kişi varsa sosyal mesafe korunacak.
Antrenman için
her iki yarı sahada birer oyuncu çalışabilecek.
Herkes evinde antrenman kıyafetini giyecek ve
her gün aynı araba ile tesislere gelip direkt kendisine
verilen saatte sahaya çıkacak.