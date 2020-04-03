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'dan 'na destek

Süper Lig ekibi 'un Arjantinli yıldızı ve takım kaptanı , Başkan 'ın başlattığı 'na bordo mavili kulübün tüm yabancı oyuncuları adına destek verdiğini aracılığıyla duyurdu. 'ın çağrısı üzerine desteğini açıklayan Sosa, pası 'e attı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.4.2020 00:08 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 06:28 ABONE OL
Jose Sosa'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Trabzonspor'da genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile başlayan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek yabancı oyuncularla sürüyor.

Bordo-mavili takımda ilk olarak kampanyayı başlatarak maaşının yarısını bağışlayacağına açıklayan Abdülkadir Ömür, dayanışma pasını Uğurcan Çakır'a attı.

Kaleci Uğurcan Çakır'ın da maaşının yüzde 20'sini bağışladıktan sonra dayanışma pasını attığı kaptan Jose Sosa, yabancı oyuncular olarak kampanyaya yardımda bulunacaklarını açıkladı.

SPOR CAMİASINDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BÜYÜK DESTEK

Jose Sosa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uğurcan'ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen'e atıyoruz." ifadesini kullandı.

Sosa'nın dayanışma pasının ardından da Hüseyin Türkmen de maaşının yüzde 30'unu bağışlayacağını açıklayarak pası Abdulkadir Parmak'a attı.

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Jose Sosa'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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