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'te takım antrenmanları 24 'a kadar ertelendi

'in yer alan açıklamada, salgın sebebiyle daha önce 3 'a kadar ertelendiği duyurulan takım antrenmanlarının 'a kadar yapılmayacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:29 ABONE OL
MLS'te takım antrenmanları 24 Nisan'a kadar ertelendi

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) takım antrenmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 Nisan'a kadar ertelendi.

MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın sebebiyle daha önce 3 Nisan'a kadar ertelendiği duyurulan takım antrenmanlarının 24 Nisan'a kadar yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, antrenman tesislerinin sadece tedavi gören futbolcular için açık kalacağı ifade edildi.

Öte yandan MLS'te 2020 sezonu, 1 Mart'ta yapılan maçlarla başlamıştı. Salgın yüzünden 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

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MLS'te takım antrenmanları 24 Nisan'a kadar ertelendi
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