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F.Bahçe'nin teklifini resmen açıkladılar!

Son dakika transfer haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin Internacional'da futbol hayatını sürdüren için teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.4.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 18:48 ABONE OL
F.Bahçe'nin teklifini resmen açıkladılar!

Daha önce ülkemizde Gaziantepspor forması giymiş ve sonrasında döndüğü Brezilya'da Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş isimlerden Patrick, takımı Internacional'den ayrılmaya hazırlanıyor.

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre oyuncunun menajeri, Flamengo ve Corinthians'ın Patrick ile ilgilendiğini açıkladı.

Yine aynı haberde 2018 yılında Fenerbahçe'nin devreye girip 8 milyon Euro önerdiği belirtildi.

O dönemde Patrick'i takımda tutmayı tercih eden Internacional Yönetimi, bugün resmi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayırabilir.

2019-20 sezonunun devre arasında da Fenerbahçe'nin Patrick için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

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F.Bahçe'nin teklifini resmen açıkladılar!
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