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devine geliyor mu? Alman basını açıkladı

Teknik direktör 'ın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren için çarpıcı bir isim gündeme gelmişti. Alman basını, bir dönem forması da giyen ve adı siyah-beyazlı takımla anılan 'nin gelecek planlarına dair bir haber yayımladı. Alman yıldızın menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 14:27 ABONE OL
Andre Schürrle Süper Lig devine geliyor mu? Alman basını açıkladı

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilse de transfer çalışmaları devam ediyor.

Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ın, Andre Schürrle'yi istediği ifade edilmişti. Bonservisi Borussia Dortmund'da olan ancak Rus kulübü Spartak Moskava'da kiralık olarak oynayan 29 yaşındaki ismin Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

Sky Deutschland'ın haberine göre, Alman yıldızın menajeri Schürrle'yi Beşiktaş'a teklif etti ancak deneyimli futbolcu Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtti.

Haberin detaylarında, Schürrle'nin şu aşamada Süper Lig'e gelmeyi düşünmediği, sezon sonu Dortmund'a dönüp geleceğiyle ilgili karar vereceği yazıldı. Bir dönem Chelsea forması da giyen deneyimli kanat, bu sezon Spartak Moskova ile 18 maça çıkarken 2 gol 4 asistlik katkı verdi.

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Andre Schürrle Süper Lig devine geliyor mu? Alman basını açıkladı
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