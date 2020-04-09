Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması

Galatasaray'da corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, önemli açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Günay, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

İşte Yusuf Günay'ın açıklamalarından satır başları:

Test sonuçlarım gelene kadar tedavi altına alınmam uygun görüldü ve test sonucum maalesef pozitif geldi. 6 günlük bir tedavi gördüm. Sonra değerler normale gelince taburcu edildik.

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Bütün dostlarıma şunu tavsiye ediyorum; asla panik yapmaya gerek yok. Tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor ama ruhsal açıdan da iyi olmamız lazım. Evlerde kendimizi izole etmemiz lazım. Üstesinden rahatlıkla gelebileceğimizi düşünüyorum.

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