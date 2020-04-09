Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması

Başkan Yardımcısı 'dan corona virüsü açıklaması

Corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktıktan sonra hastanede 6 günlük bir tedavi süreci yaşayan ve sonrasında taburcu olan Başkan Yardımcısı tedbirlere uymaları gerektiğini belirtti ve, "Evlerde kendimizi izole etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 19:33 ABONE OL
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması

Galatasaray'da corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, önemli açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Günay, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

İşte Yusuf Günay'ın açıklamalarından satır başları:

Test sonuçlarım gelene kadar tedavi altına alınmam uygun görüldü ve test sonucum maalesef pozitif geldi. 6 günlük bir tedavi gördüm. Sonra değerler normale gelince taburcu edildik.

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Bütün dostlarıma şunu tavsiye ediyorum; asla panik yapmaya gerek yok. Tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor ama ruhsal açıdan da iyi olmamız lazım. Evlerde kendimizi izole etmemiz lazım. Üstesinden rahatlıkla gelebileceğimizi düşünüyorum.

4 büyüklerde 29 futbolcuya sözleşme ayarı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA