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'a müjde! Corona virüsü...

ekiplerinden 'dan müjdeli bir haber geldi. İlk testi pozitif çıkan bir idari personelin corona virüsü yendiği açıklandı. İsmi açıklanmayan personelin ikinci testinin negatif olduğu duyuruldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 10.4.2020 11:45 ABONE OL
Kayserispor'a müjde! Corona virüsü...

Hes Kablo Kayserispor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilk testi pozitif çıkan bir idari personelin ikinci testinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelin 8 Nisan'da yapılan ikinci testinin sonucunda enfeksiyona rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kayserispor'a müjde! Corona virüsü...
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