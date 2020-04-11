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bombası! Süper Lig devi devrede...

’den ayrılacak olan , menajerler aracılığıyla ’a teklif edildi. Yönetim ise bu için süre istedi

Giriş Tarihi: 11.4.2020 01:21 ABONE OL
Elia bombası! Süper Lig devi devrede...

Futbolda coronavirüs salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. Sezon sonu Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan Eljero Eila, menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübe teklif edildi. Yönetim ise bu öneri karşısında düşünmek için süre istedi.

KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK
Beşiktaş yönetimi, Elia'ya bonservis bedeli olmadığı için sıcak bakıyor. Ancak 33 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgili son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi.

"DOLU STATTA OYNAMAK İSTİYORUM"
"Dolu bir statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Elia'nın da Beşiktaş'a gelmek için maaş konusunda fedakarlık yapmaya sıcak olduğu iddia edildi.

AVCI DA ONU İSTEMİŞTİ
Sezona Beşiktaş'ta başlayan teknik direktör Abdullah Avcı da eski öğrencisi Eila'yı istemişti. Ancak Başakşehir, Hollandalı futbolcuya izin vermemişti.

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Elia bombası! Süper Lig devi devrede...
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