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'nin yıldızına Fransa'dan talip var

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'da birçok ülkede ligler ertelenirken takımlar bu süreçte, gelecek sezonun kadrolarını oluşturmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Süper Lig'in güçlü takımı 'de forma giyen deneyimli oyuncu için Fransız ekibi devreye girdi.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 18:27 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yıldızına Fransa'dan talip var

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 40 puan toplayarak 7. sırada bulunan ve oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yaratan 'de corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızına Fransa'dan talip var
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