İşte Mourinho'nun yeni gözdesi! Alex Grimaldo...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho, yaklaşan transfer dönemi için hedeflerini şimdiden belirlemeye başladı.

Portekiz basınının en çok okunan gazetelerinden Record'un haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Benfica forması giyen Alex Grimaldo'yu takibe aldı.

Beinsports'ta yer alan habere göre 24 yaşındaki İspanyol sol bek, bu sezon tüm kulvarlarda takımıyla çıktığı 39 maçta istikrarı ve ortaya koyduğu saha içi performansıyla Mourinho'nun dikkatini çekmeyi başarmış gibi görünüyor.





Portekiz temsilcisi Benfica ise, 2016 yazında İspanya La Liga devi Barcelona'dan kadrosuna kattığı başarılı savunmacı için 30.7 milyon pound civarında bir bonservis bedeli belirlemiş durumda.

Kulübüyle 3 sene daha sözleşmesi bulunan Grimaldo, şimdiye kadar Benfica forması giydiği toplam 156 karşılaşmaya 11 gol ve 30 asistlik bir tabela katkısı sığdırdı.

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