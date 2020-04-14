Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ronaldo'dan örnek davranış! Arkadaşlarını organize etti ve...

'dan örnek davranış! Arkadaşlarını organize etti ve...

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünya harekete geçti ve yardıma muhtaç insanlar için çeşitli bağış kampanyaları düzenleniyor. dünyasından birçok kulüp ve futbolcu da yardım kampanyalarına sessiz kalmıyor. Daha önce Portekiz'deki otellerini hastane olarak hizmete açan 'dan bir örnek davranış daha geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.4.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:05 ABONE OL
Ronaldo'dan örnek davranış! Arkadaşlarını organize etti ve...

Dünyayı saran corona virüsüne karşı her kesimden insan elinden geldiği oranda savaşmaya devam ediyor. Maddi ve manevi olarak yardıma muhtaç insanlara el uzatan isimlerden biri de dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo.

Portekizli süper yıldız, daha önce memleketindeki otellerini hastane olarak hizmete sunmuş ve burada çalışan sağlık personelinin maaşlarını da ödeyeceğini açıklamıştı. 35 yaşındaki futbolcu bu kez takım arkadaşlarını organize etti.

Portekiz Milli Takımı futbolcularının bulunduğu Whatsapp grubunda arkadaşlarına bir çağrı yapan Ronaldo, takım arkadaşlarını EURO 2020'ye katılmaya hak kazandıkları için federasyon tarafından verilen primlerin yüzde 50'sini Portekiz alt liglerindeki takımlara bağışlamaya davet etti.

Bernardo Silva, Ronaldo'nun örnek davranışını şu sözlerle aktardı: "2-3 gün önce milli takım oyuncularının olduğu WhatsApp grubuna EURO 2020'ye katıldığımız için verilen primlerin %50'sini Portekiz'deki kulüplere bağışlayabileceğimizi yazdı. Hepimiz bu öneriyi kabul ettik. 2021'e ertelenen EURO 2020'ye katılım primlerimizin %50'lik kısmı Portekiz alt liglerinde mücadele eden kulüplere gidecek. Ronaldo büyük bir lider olduğunu bu konuda da gösterdi."

Milan efsanesi Paolo Maldini yaşadıklarını anlattı! Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo çalışmalara devam ediyor! Ronaldo'dan corona virüsüne karşı "evde kal" çağrısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo'dan örnek davranış! Arkadaşlarını organize etti ve...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA