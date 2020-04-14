Ronaldo'dan örnek davranış! Arkadaşlarını organize etti ve...

Dünyayı saran corona virüsüne karşı her kesimden insan elinden geldiği oranda savaşmaya devam ediyor. Maddi ve manevi olarak yardıma muhtaç insanlara el uzatan isimlerden biri de dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo.

Portekizli süper yıldız, daha önce memleketindeki otellerini hastane olarak hizmete sunmuş ve burada çalışan sağlık personelinin maaşlarını da ödeyeceğini açıklamıştı. 35 yaşındaki futbolcu bu kez takım arkadaşlarını organize etti.

Portekiz Milli Takımı futbolcularının bulunduğu Whatsapp grubunda arkadaşlarına bir çağrı yapan Ronaldo, takım arkadaşlarını EURO 2020'ye katılmaya hak kazandıkları için federasyon tarafından verilen primlerin yüzde 50'sini Portekiz alt liglerindeki takımlara bağışlamaya davet etti.

Bernardo Silva, Ronaldo'nun örnek davranışını şu sözlerle aktardı: "2-3 gün önce milli takım oyuncularının olduğu WhatsApp grubuna EURO 2020'ye katıldığımız için verilen primlerin %50'sini Portekiz'deki kulüplere bağışlayabileceğimizi yazdı. Hepimiz bu öneriyi kabul ettik. 2021'e ertelenen EURO 2020'ye katılım primlerimizin %50'lik kısmı Portekiz alt liglerinde mücadele eden kulüplere gidecek. Ronaldo büyük bir lider olduğunu bu konuda da gösterdi."

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