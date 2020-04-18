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yıldız futbolcu ile uzatacak!

Serie A'da lider 'un 1 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren , corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan devi, ’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.4.2020 14:55 ABONE OL
Lazio yıldız futbolcu ile uzatacak!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, 2022 yılında sözleşmesi sona erecek İspanyol oyuncu Luiz Alberto'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Lazio'nun 2016-17 sezonunda kadrosuna kattığı Alberto, gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisi haline gelmişti. İtalya'da şampiyonluk yarışı veren ve lider Juventus'un sadece 1 puan gerisinde olan Lazio'da, Alberto 25 maçta 4 gol atıp, 12 asist yapma başarısı gösterdi.

Di Marzio'nun haberine göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, yakın zamanda da anlaşmanın gerçekleşmesinin beklenildiği ifadeleri yer aldı.
İspanyol futbolcu da verdiği bir röportajda, kariyerine Lazio'da devam etmek istediğini belirtmişti.

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Lazio yıldız futbolcu ile uzatacak!
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