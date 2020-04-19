Fransız basını açıkladı! Luiz Gustavo'ya Lyon talip!

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük uğraşlar sonucu Marsilya'dan transfer edilen Luiz Gustavo, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız için Fransa'nın Lyon takımı devreye girdi. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi. Yıldız futbolcu, sarı - lacivertli formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.



Bu iddiaları Fransız basınından Sebastien Tarrago da doğruladı. Tarrago, corona virüsü dolayısıyla liglere ara verildiğini ve Ligue 1'in bu şekilde tescil edilirse Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağını hatırlatarak, "Bu durumda Lyon'un Lucas Tousart'ı elinde tutması çok zor. Eğer Tousart giderse Gustavo, Tousart'ın yerini doldurmak için izlenebilir" ifadelerini kullandı.

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