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Trabzonsporlu mutfaktaki hünerlerini sergiledi

ekibi 'da forma giyen Arjantinli stoper , Filip Novak'ın meydan okuması sonrası mutfağa girdi ve geleneksel Arjantin yemeği yaptı. Campi'nin eşi Camila, oyuncunun ilk kez mutfağa girerek yemek yaptığını söylerken Gaston Campi, "Yemek yapmayı sevdiğin için benim mutfağa girmeme izin vermiyorsun" şeklinde yanıt verdi

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.4.2020 19:17 ABONE OL
Trabzonsporlu Gaston Campi mutfaktaki hünerlerini sergiledi

Trabzonsporlu futbolcuların mutfakta gösterdikleri hünerlerine yeni bir isim daha eklendi. Bordo-mavililerin savunma oyuncusu Gaston Campi, geleneksel Arjantin yemeği olan Noğuis yaptı.

Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Trabzonspor'un Çek futbocusu Filip Novak, mutfağa girdi ve geleneksek Çekya yemeği yaparak, takım arkadaşı Gaston Campi'den mutfakta hünerlerini göstermesini istemişti.

Bunun üzerine eşiyle birlikte mutfağa geçen başarılı oyuncu Campi, Arjantin'in geleneksel yemeği olan Noğuis hazırladı. Arjantinli oyuncunun eşi Camila, oyuncunun ilk kez mutfağa girerek yemek yaptığını itiraf ederken, Campi, "Çok kötüsün, yemek yapmayı sevdiğin için benim mutfağa girmeme izin vermiyorsun" yanıtını verdi.

Trabzonsporlu Gaston Campi mutfaktaki hünerlerini sergiledi

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Trabzonsporlu Gaston Campi mutfaktaki hünerlerini sergiledi
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