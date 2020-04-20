Transfer 5 sene yasaklansın

Kulüplerin durumu facia... Ben bunları yıllardır söyleyen nadir insanlardan biriyim. Bu nedenle de vicdanım rahat... Artık bundan sonra harcamaları düşürmekten başka çözüm yok.Devlet en büyük yatırımlarından birini spora yaptı. Çok önemli statlar ve tesisler kazandırıldı. Bunun değeri bilinmeli.Kulüpler taraftarların isteğine göre idare ediliyor. TFF seçimlerinde de kulüplerin delegeleri tabii ki başkanların yörüngelerindeki insanlar olduğu için yönetimler böyle belirleniyor. Eğer ekonomistlerden teşkil edilen bir TFF olursa, daha iyi tedbirler alınabilir. Süratle üretime dönüp altyapıdan futbolcu yetiştirmek ve popülist baskılara aldırmadan reformları gerçekleştirmek gerekiyor.Alt liglerde de aynı düzensizlik ve vurdumduymazlık var. Bize bir can simidi lazım. Eğer altyapıya önem verilirse, Türk futbolu en kısa sürede yaralarını sarar.İnanın bana, dünyanın en yetenekli oyuncuları Brezilyalılar değil, bizim gençlerimiz...Yaşadığımız bu musibetten sonra inşallah buna dönerek futbolumuzu kurtarırız.Ekonomik önlemleri almak şart. Ben TFF'ye Nuri Şahin'i başdanışmanım olarak alırdım. Hem ekonomi eğitimi alıyor hem de futbolun içinden gelen biri.Yetenekli oyuncuları bulur yetiştirir, A takıma alırsın. Bunlardan daha sonra en yeteneklileri Türk vatandaşlığına geçirip Milli Takım'da da faydalanabilirsin. Ayrıca 2'nci, 3'üncü ve BAL liginde de en az 3 tane 20 yaşından küçük yabancıya müsaade edilmeli. Mesela bakıyoruz, Barcelona 15-16 yaşında 72 tane futbolcu almış yetiştirmek için.Bir aydır evde yaşıyoruz. Küçük bir köpeğimiz var. İşimin de gereği sürekli dışarıdaydım.Eşim bana sağlıklı yemekler yapıyor. Genelde sebze ağırlıklı besleniyoruz. Kısa süre önce benim doğum günümdü ve açıkçası en acı doğum günüm oldu.Onlarla birlikte olamamak en zoru. Turizm Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri. Tabii ki bu salgın nedeniyle her alanda olduğu gibi zor bir döneme girildi. Devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor ancak hangi birine yardım etsin.İnşallah en kısa sürede bu musibetin tedavisi bulunacak. Oğlum Mete Vardar da Youtube'da çok güzel yayınlar yapıyor. Orada söylediği bir söz çok hoşuma gitti.Bu insanların psikolojik olarak toparlanması ve moral motivasyon açısından çok önemli.Kendisine 'Günaydın' diyeceğim... Konuşmasında dikkat ederseniz 'Serdar Bilgili hariç' gibi bir lafı da var.Bilgili başkan olduğu zaman Hasan Arat da seçimde adaydı. Hasan Bey kazansa, futbolu ben idare edecektim.Sonra ne oldu, 35 milyon dolar borçla bıraktı. Yıldırım Demirören geldi. 10 milyon Euro'ya futbolcular alındı.Ama Yıldırım Bey hata yapmış olsa da kendisi adına hiç menfaat sağlamadı. FikretBunda büyük yolsuzluklar da var. Şimdi borç 3 milyar…