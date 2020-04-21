Son dakika haberi: 20 yaşında hayatını kaybeden Eskişehirsporlu Kaan Öztürk kimdir? Kaan Öztürk neden öldü?

1 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Eskişehirspor forması giyen genç futbolcu Kaan Öztürk, hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre orta saha merkez pozisyonunda oynayan genç futbolcunun ölüm sebebi, 20 Nisan gecesi Kütahya yolunda geçirdiği trafik kazası olarak açıklandı. Ölüm haberi kulüp doktoru tarafından verilirken Kaan Öztürk'ün ailesine baş sağlığı dilekleri iletildi. Peki Kaan Öztürk kimdir? İşte son dakika haberinin detayları…

KULÜP DOKTORU AÇIKLADI

Eskişehirspor Kulüp Doktoru'ndan yapılan açıklamada ''Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun..'' denildi.

KAAN ÖZTÜRK KİMDİR?

11 Nisan 2000 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Kaan, futbola 11 yaşında başladı. Eskişehir altyapısında akademi liglerde gösterdiği performansın ardında 2017 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan Kaan, gelecek vaad eden isimler arasında yer alıyordu. Eskişehirspor formasıyla alt yaş gruplarında toplam 120 maça çıktı ve rakip filelere 18 gol bıraktı. Merkez orta saha olarak görev yapan ve Eskişehirspor'la 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kaan'ın piyasa değeri ise 25 bin Euro olarak gösteriliyordu.