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Kulübünden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara forma hediye etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 22.4.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 21:43 ABONE OL
Yeni Malatyaspor Kulübünden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Sarı-siyahlı kulüp, yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara sürpriz yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından çocuklara formalarının verildiği görseller paylaşılarak, "İnsanlık olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte üzerlerine düşen hayati sorumluluğu evde kalmak suretiyle büyük bir olgunlukla yerine getiren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, bu güzel günün anısına ulusun çocuklarına oldukça anlamlı bir armağan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Yeni Malatyaspor Kulübünden çocuklara 23 Nisan hediyesi
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