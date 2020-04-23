Bakan Kasapoğlu, başkanlarla görüşecek

Tüm dünyayı saran corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig'in geleceği değerlendirmeye alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün başkanı, yarın (24 Nisan) saat 14.00'te toplanacak.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleşecek toplantıda, salgın nedeniyle yaklaşık 1 aydır oynanamayan ligin son durumu konuşulacak. Toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, daha önce de tüm federasyon başkanları ile görüşmüştü.