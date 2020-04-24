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'nin Şilili futbolcusu Isla ve ailesi bugün yurttaki karantinadan çıkıyor

'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:28 ABONE OL
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Isla ve ailesi bugün yurttaki karantinadan çıkıyor

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı.

Geçen hafta Şili'den dönen ve Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için 4 gün önce yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla da bu süreci onlarla geçirdi. Bugün sağlık kontrolleri yapıldıktan ve gerekli belgeler imzalandıktan sonra karantinadan çıkıp yeni bir 14 günlük süreci evlerinde geçirecek olan Isla ve ailesi karantinada oldukları süre içinde spor yapmayı ihmal etmedi.

Yurtta son saatlerini geçiren Mauricio Isla ve eşi Gala Caldirola sık sık pencereye çıkarak hava aldı. Isla bir ara çocuğunu da kucağına alıp camdan bakarken, dışarıdakilere de el salladı.

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Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Isla ve ailesi bugün yurttaki karantinadan çıkıyor
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