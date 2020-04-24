Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa'dan transfer açıklaması!

'un Arjantinli yıldızı 'dan transfer açıklaması!

2017-2017 sezonunun devre arası transfer döneminde Milan'dan 'a katılan Arjantinli yıldız 'nın sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Sosa bu süreçte Trabzonspor formasıyla 93 maçta 14 gol 23 asistlik performans gösterdi. Tangocu, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 17:11 ABONE OL
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Kaptanı Josa Sosa, altyapısından yetiştiği Arjantin ekibi Estudiantes'e döneceği iddiaları üzerine, Trabzonspor ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek, "Sezon sonu Arjantin'e döneceğim diye bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada karantina günlerini evde geçiren bordo-mavili ekibin kaptanı Jose Sosa, kendini hazır tutmak için çalışmalar yaparken, diğer taraftan ise kızlarıyla bol bol vakit geçiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kızlarıyla birlikte Türk bayraklı tişörtler giyerek kutlayan yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte Trabzon'da mutlu olduğunu gösteriyor.

Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncu, bordo-mavili kulüple olan görüşmelerini sürdürürken, bir taraftan ise altyapısından yetiştiği Estudiantes'e döneceği iddialarına cevap verdi.

TNT Sports'a konuşan yıldız oyuncu, bugünlere gelmesinde Estudiantes kulübünün çok büyük bir katkısı olduğunu belirterek, "Orada bağlantılarım var. Çok iyi ilişkiler kurduğum arkadaşlarım var. Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes'e dönerim. Trabzonspor'un oyuncusuyum ve sezon sonu burada sözleşmem bitiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon tamamlandıktan sonra Arjantine döneceğim diye bir şey söylemek doğru olmaz. İnsanları yanıtlamalıyız" ifadelerini kullandı

Trabzonspor’un yıldızı Sörloth’tan Abdülkadir Ömür paylaşımı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa'dan transfer açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA