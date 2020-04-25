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deplasmanda devirdi

Corona virüsü nedeniyle Avrupa'nın birçok ligi askıya alınmış olsa da Belarus'ta maçlar oynanmaya devam ediyor. Belarus 'in 6. haftasında , deplasmanda takımını mağlup etti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.4.2020 17:21 ABONE OL
Minsk deplasmanda Slavia Mozyr devirdi

Belarus Premier Lig'in 6. haftasında Slavia Mozyr, Yunost Stadyumu'nda FC Minsk'i konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Minsk 30. dakikada Roman Gribovski'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 46. dakikada Yaroslav Yarotski fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. 79. dakikada Vladislav Zukh'un golüyle Slavia Mozyr umutlansa da, 82. dakikada Artsiom Vasilyeu son sözü söyledi ve FC Minsk sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Minsk puanını 9'a yükseltirken, Slavia Mozyr ise 7 puanda kaldı.

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Minsk deplasmanda Slavia Mozyr devirdi
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