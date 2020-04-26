Haber hattı

Mohammed Salah'tan Ramazan coşkusu
Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah, Ramazan ayının gelişini kutladı… Mısırlı oyuncu ailesi ile birlikte İngiltere'de yaşadığı evi süslerken bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce mesaj yağdı.
Chelsea indirime karşı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, salgın nedeniyle futbolcu maaşlarında indirim yapmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada diğer kulüp çalışanlarının da ücretsiz izne gönderilmeyeceği belirtildi. Chelsea'li futbolcular, kulübe yüzde 10 kadar maaş indirimi teklifinde bulunmuştu. Açıklamada, oyuncuların kulübe yardımcı olmak yerine Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) yardımcı olmaya devam edecekleri bildirildi.
Almanya'da taraftar başlama tarihine tepkili
Almanya'da futbol takımları idmanlara başlarken ligin açılışı için ise 9 Mayıs işaret edildi, ortalık da karıştı. Taraftar grupları maçların çok erken başlamasının ülkenin zararına olacağını ileri sürerken seyircisiz oynanacak maçlar için acele edilmemesini ve en azından haziran ayında sahalara dönülmesini istediler.
Şampiyon kadro sokakta
Bursa'nın Kestel Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarında yeşil-beyazlıların efsane kadrosundaki oyuncuların adlarının yazılı olduğu tulumlar giyiyor. 2010'da şampiyonluğa ulaşan kadronun yazılı olduğu tulumlarla çalışan görevlilere halk da camlardan destek veriyor.
'Maça giden 1200 kişide koronavirüs çıktı'
Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram, Liverpool-A.Madrid maçı için soruşturma açacaklarını söyledi. 11 Mart 2020'deki maçı değerlendiren Rotheram, "O maça giden 1200 kişinin testi pozitif çıktı. UEFA ve hükümetin böyle büyük bir sorumluluğu nasıl aldığını anlayamıyorum"
dedi.
Hollanda'da isyan çıktı!
Hollanda'da 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Lider Ajax'ın averajla gerisinde ikinci sırada yer alan AZ Alkmaar, Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olmalarına tepki gösterdi. Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yükselemeyen Cambuur ise yasal yollara başvuracaklarını duyurdu. AZ Alkmaar Kulübü'nün genel direktörü Robert Eenhoorn, "Bu adil değil, Avrupa biletlerinin bu şekilde dağıtılmasını onaylamıyoruz" diye konuştu.
100 milyonluk transfer dönemi artık bitti!
Manchester United Genel Başkan Yardımcısı Ed Woodward transferlerde eskisi gibi rakamların olmayacağını savundu. The Guardian'a konuşan Woodward, "Herkes Covid-19'un ekonomik gerçekleriyle boğuşuyor. Bu yaz yüz milyonluk transferler dönemi artık sona erdi"
diyerek kulüplerin ekonomik gerçeklerle yüz yüze geleceğine işaret etti.
Oğlum Lazio'ya gidemez
Roma'nın efsanesi Francesco Totti, futbolcu olan oğlunun Lazio'ya gitmesine asla izin vermeyeceğini söyledi. Alessandro Del Piero ile Instagram'dan canlı yayın yapan Totti, "Oğlum Cristian zaten benim gibi. O da benim verdiğim yanıtı verir, yani Lazio'ya hayır der. Cristian'ı Lazio'ya gönderecek kadar aptal değilim" diyerek bir kez daha Roma taraftarının gönlünü fethetti.
Yer altında salon hazır
Basketbola yapılan yatırımlara Mersin'de bir yenisi eklendi. Yerin 11 metre altında
yer alan spor salonu ve mükemmel tesisler FlyBasketball Academy tarafından hayata geçirildi. Son teknoloji basketbol antrenman gereçleri, salona yerleştirilmiş NBA ve Eurolegue takımlarının kullandığı özel playsight kamera sistemi de kuruldu.