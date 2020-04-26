Haber hattı

Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah, Ramazan ayının gelişini kutladı… Mısırlı oyuncu ailesi ile birlikte İngiltere'de yaşadığı evi süslerken bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce mesaj yağdı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, salgın nedeniyle futbolcu maaşlarında indirim yapmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada diğer kulüp çalışanlarının da ücretsiz izne gönderilmeyeceği belirtildi. Chelsea'li futbolcular, kulübe yüzde 10 kadar maaş indirimi teklifinde bulunmuştu. Açıklamada, oyuncuların kulübe yardımcı olmak yerine Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) yardımcı olmaya devam edecekleri bildirildi.Almanya'da futbol takımları idmanlara başlarken ligin açılışı için ise 9 Mayıs işaret edildi, ortalık da karıştı. Taraftar grupları maçların çok erken başlamasının ülkenin zararına olacağını ileri sürerken seyircisiz oynanacak maçlar için acele edilmemesini veBursa'nın Kestel Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarında yeşil-beyazlıların efsane kadrosundaki oyuncuların adlarının yazılı olduğu tulumlar giyiyor. 2010'da şampiyonluğa ulaşan kadronun yazılı olduğu tulumlarla çalışan görevlilere halk da camlardan destek veriyor.Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram, Liverpool-A.Madrid maçı için soruşturma açacaklarını söyledi. 11 Mart 2020'deki maçı değerlendiren Rotheram, "O maça giden 1200 kişinin testi pozitif çıktı.dedi.Hollanda'da 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Lider Ajax'ın averajla gerisinde ikinci sırada yer alan AZ Alkmaar, Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olmalarına tepki gösterdi. Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yükselemeyen Cambuur ise yasal yollara başvuracaklarını duyurdu. AZ Alkmaar Kulübü'nün genel direktörü Robert Eenhoorn, "Bu adil değil, Avrupa biletlerinin bu şekilde dağıtılmasını onaylamıyoruz" diye konuştu.Manchester United Genel Başkan Yardımcısı Ed Woodward transferlerde eskisi gibi rakamların olmayacağını savundu. The Guardian'a konuşan Woodward, "Herkes Covid-19'un ekonomik gerçekleriyle boğuşuyor.diyerek kulüplerin ekonomik gerçeklerle yüz yüze geleceğine işaret etti.Roma'nın efsanesi Francesco Totti, futbolcu olan oğlunun Lazio'ya gitmesine asla izin vermeyeceğini söyledi. Alessandro Del Piero ile Instagram'dan canlı yayın yapan Totti, "Oğlum Cristian zaten benim gibi. O da benim verdiğim yanıtı verir, yani Lazio'ya hayır der. Cristian'ı Lazio'ya gönderecek kadar aptal değilim" diyerek bir kez daha Roma taraftarının gönlünü fethetti.Basketbola yapılan yatırımlara Mersin'de bir yenisi eklendi.yer alan spor salonu ve mükemmel tesisler FlyBasketball Academy tarafından hayata geçirildi. Son teknoloji basketbol antrenman gereçleri, salona yerleştirilmiş