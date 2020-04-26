Her gün deli gibi çalışacağım

Geçtiğimiz sezonun başında İsviçre ekibi Basel'den 2.7 milyon Euro'ya transfer edilen Michael Frey, bu sezonu Alman ekibi Nürnberg'de geçirdi. Bundesliga 2'deyapan oyuncunun performansından kulübü oldukça memnun. 25 yaşındaki oyuncu ise geleceği hakkında Bild'e şunları söyledi:Dünya şu anda bambaşka problemlerle uğraşıyor. Bir futbolcunun geleceğinden daha önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Kolay değil.İsviçreli oyuncunun F.Bahçe ile iki yıl kontratı kalırken her sezon için 1.2 milyon Euro'luk kazancı bulunuyor.