Geçtiğimiz sezonun başında İsviçre ekibi Basel'den 2.7 milyon Euro'ya transfer edilen Michael Frey, bu sezonu Alman ekibi Nürnberg'de geçirdi. Bundesliga 2'de 21 maçta 4 gol atıp 4 kez de asist
yapan oyuncunun performansından kulübü oldukça memnun. 25 yaşındaki oyuncu ise geleceği hakkında Bild'e şunları söyledi: "F.Bahçe ile 2 yıllık sözleşmem var. Her gün deli gibi çalışacağım. Hazır olmak için çok çalışacağım.
Dünya şu anda bambaşka problemlerle uğraşıyor. Bir futbolcunun geleceğinden daha önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Kolay değil. Şu anda bu konuları henüz konuşmadık."
İsviçreli oyuncunun F.Bahçe ile iki yıl kontratı kalırken her sezon için 1.2 milyon Euro'luk kazancı bulunuyor.