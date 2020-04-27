Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa'da antrenmanlar başladı

'da antrenmanlar başladı

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası 'de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:56 ABONE OL
Kasımpaşa'da antrenmanlar başladı

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından futbol takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı.

Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Lacivert-beyazlılar, dayanıklılık çalışmalarının ardından pas çalışmaları ile günü tamamladı.

Lacivert-beyazlılar, tam kadro çalıştı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa'da antrenmanlar başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA