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Mourinho'dan Messi ve Ronaldo açıklaması! "Daha iyisi var"

Dünyanın en iyi teknik adamları arasında yer alan Portekizli , 'Messi mi? Ronaldo mu?' tartışmalarına dahil oldu. İki futbolcunun da üst düzey olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, konuyu bambaşka boyuta taşıdı. 57 yaşındaki hoca, Brezilyalı Ronaldo'nun en iyisi olduğunu ifade ederken, şöyle konuştu: "Ronaldo gördüğüm en iyi futbolcu. Onun kariyerini sakatlıklar öldürdü. Yoksa inanılmaz bir yerde olabilirdi."

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:17 ABONE OL
Mourinho'dan Messi ve Ronaldo açıklaması! Daha iyisi var

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da görev yapan Jose Mourinho'dan çarpırı bir değerlendirme geldi. Süper yıldızlar Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu değerlendiren Portekizli, favorisini açıkladı.

Barcelona'nın yıldızı Messi ile Juventus'un yıldızı Ronaldo'nun sık sık kıyaslanması hakkında konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı: "Ben Fenomen Ronaldo diyorum. Cristiano ve Messi 15 yıldır yüksek seviyede futbol oynuyorlar ancak yetenek ve kapasiteden konuşacak olursak kimse Brezilyalıyı geçemez. Ben Bobby Robson'la Barcelona'da yardımcı antrenörken, Ronaldo'nun gördüğüm en iyi futbolcu olduğunu fark ettim. Onun kariyerini sakatlıklar öldürdü. Yoksa inanılmaz bir yerde olabilirdi."

Öte yandan Mourinho, Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo ile Real Madrid'de beraber çalışmıştı.

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Mourinho'dan Messi ve Ronaldo açıklaması! "Daha iyisi var"
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