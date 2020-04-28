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'den flaş açıklama: 'nin yeni teknik direktörü...

'de forma giydiği dönemde 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı forvet , Ersun Yanal sonrası yeni teknik direktörünü arayan eski kulübüne mesaj yolladı: "Umarım gelecekte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim."

Giriş Tarihi: 28.4.2020 23:01 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 23:03 ABONE OL
Emmanuel Emenike'den flaş açıklama: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Emmanuel Emenike, teknik direktör arayışlarında olan eski takımına mesaj yolladı. Bir Instagram hesabında canlı yayına katılan Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istediğini söyledi.

Emenike son olarak Belçika'nın Westerlo takımına transfer olmuş ancak fizik olarak hazır olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilmişti.

İşte Emenike'nin Fenerbahçe açıklamalarından satır başları:

"Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Fenerbahçe'yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim. Bir şeyler için uğraşıyorum."

"Webo ile görüşüyorum, çok iyi biri. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Türkiye'ye Yobo ile gelmeye hazırlanıyordum ama bu çılgınlık başladı."

"Umarım gelecekte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım."

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Emmanuel Emenike'den flaş açıklama: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...
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