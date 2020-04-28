Fatih Terim kimdir? İmparator olarak anılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kaç yaşında, nereli?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yapan ve İmparator lakabıyla da anılan Fatih Terim, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali tarafından İtalya basınında övgü dolu sözlerle anıldı. Bu gelişme sonrasında arama motorlarında Fatih Terim'e ilişkin detaylar merak edilerek Fatih Terim kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularıyla araştırılmaya başlandı. Fatih Terim kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler içeriğimizden tüm detaylara ulaşabilirler. İşte ayrıntılar…

FATİH TERİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatih Terim (d. 4 Eylül 1953, Adana), Türk teknik direktör ve defans pozisyonunda oynamış eski millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Galatasaray'ın teknik direktörüdür.

İşte tüm detaylar...