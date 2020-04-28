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SON DAKİKA | 'dan flaş karar! Ligin kaderi belli oldu

Son dakika... Başbakanı Edouard Philippe, 1 ve Ligue 2'de sezonun sona erdirildiğini açıkladı. Başbakanı Edouard Philippe: "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. Futbolda 2019/20 sezonu oynanmayacak."

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:57 ABONE OL
SON DAKİKA | Fransa'dan flaş karar! Ligin kaderi belli oldu

Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Dün yapılan toplantıda Fransa Futbol Federasyonu İcra Komitesi, tüm bölgesel liglerin yanı sıra, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal ettiğini açıklarken, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs'a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı.

Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılırken, Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, liglerin oynanmasının mümkün olmayacağını ifade etti. UEFA ülkelerin liglerini ağustos ayına kadar bitirmesini talep ederken, Fransa'da alınan kararların önümüzdeki salı günü açıklanması bekleniyor.

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SON DAKİKA | Fransa'dan flaş karar! Ligin kaderi belli oldu
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