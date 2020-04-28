Sumudica'dan Başkan Erdoğan'a büyük övgü

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig askıya alınırken, Gaziantep FK'nın Rumen teknik adamı Marius Sumudica da ülkesine dönmüştü. Tecrübeli hoca, Rumen basınından Gsp.ro'ya özel açıklamalar yaptı.

Sumudica, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında övgüler yağdırdı.

İşte o röportajdan öne çıkanlar:

"Karantina günleri benim için zor, hepimiz için zor. Futbolla ilgili şeyler okuyorum. Maçlar izliyorum, kendi takımımın sezon boyu oynadğı maçları analiz ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimde olan oğlumla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK ÖVGÜ

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğüm için hakkımda yapılan eleştirileri okudum. Ben, politikadan bahsetmiyorum, anlamam da zaten. Ama Erdoğan'ın futbolda ve genel olarak Türkiye'de neler yaptığını görüyorum. 80 milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiye, 100.000 civarı vaka ve 3.000'den az ölümle corona virüsü krizini çok iyi yönetti. Sağlık sistemi birinci sınıf. Şimdi Başakşehir'de solunum cihazları ile donatılmış 4.000'den fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa edildi"

"Türkiye'de birçok kez hastanelere gittim. Bir hastaneye gittim, kendimi lüks bir otelde sandım. Beni lüks bir odaya götürdüler. Ve bu tip 6 hastane var. Aralık ayında şiddetli zatürre nedeniyle hastaneye gitmiştim. Yani devlet futbolda da sadece takımlara para desteği sunmakla kalmadı. Altyapı da harika"



Süper Lig'in Antalya veya Katar'da oynanabileceği söylentilerini değerlendiren Rumen hoca, "Antalya'da oynanması Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın fikriydi. Ancak diğer takımlar tarafından onaylanmadı. Kazakistan'a gitmekle ilgili bilgilerin nereden geldiğine dair bir fikrim yok. Yayın haklarının sahibi beIN, şampiyonanın geri kalanını Katar'da oynatmak istiyordu. Sadece oranın Antalya'dan biraz daha sıcak olabileceğini düşünüyorum ama beIN çok para ödüyor ve Katar merkezli olduğu için bu tip bir girişime sahip" şeklinde konuştu.

ROMAN LİGİ ANTALYA'DA OYNANIR MI?

Romanya Ligi'nin Antalya'da oynanma ihtimali üzerine de konuşan Sumudica, şunları söyledi: "Sağlık açısından evet, oynanabilir. Futbolcular otelde izole olur ve corona virüsü yakalanma ihtimali en aza iner. Ancak yeterince otel ve stadyum bulmak kolay olmayacaktır ve oyuncuları 2 aylık ev karantinasının üstüne 2 ay daha otele kapatmak çok zor olacaktır. 2 ay evin ardından 2 ay otelde kalmak birçok sorunu neden olur."