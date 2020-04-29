Papatya falı

Ersun Yanal'ı gönderdiği mart ayından bu yana teknik direktör konusunda somut bir adım atamayan Fenerbahçe için Avrupa basını da devrede… Portekiz medyası; sarı-lacivertlilerin43 yaşındaki teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas) ile ilgilendiğini yazdı.gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapabileceğini ileri sürdü.51 yaşındaki hoca için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi.