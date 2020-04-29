Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Papatya falı

Papatya falı

için Avrupa basını da hoca arayışında! Portekizliler Silas'ı yazdı, Rumenler için sarılacivertlilerin 2 milyon doları gözden çıkardığını iddia etti

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Papatya falı
Ersun Yanal'ı gönderdiği mart ayından bu yana teknik direktör konusunda somut bir adım atamayan Fenerbahçe için Avrupa basını da devrede… Portekiz medyası; sarı-lacivertlilerin son olarak Sporting'i çalıştıran 43 yaşındaki teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas) ile ilgilendiğini yazdı. Rumenler ise Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapabileceğini ileri sürdü. Takımdan ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan 51 yaşındaki hoca için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Papatya falı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA