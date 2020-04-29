Papatya falı

Ersun Yanal'ı gönderdiği mart ayından bu yana teknik direktör konusunda somut bir adım atamayan Fenerbahçe için Avrupa basını da devrede… Portekiz medyası; sarı-lacivertlilerin son olarak Sporting'i çalıştıran
43 yaşındaki teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas) ile ilgilendiğini yazdı. Rumenler ise Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun
gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapabileceğini ileri sürdü. Takımdan ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan
51 yaşındaki hoca için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi.