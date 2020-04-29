Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa'ya Estudiantes talip oldu!

'un yıldızı 'ya talip oldu!

Son dakika haberleri... Trabzonspor formasıyla çıktığı 93 maça 13 gol 17 asist sığdıran Arjantinli yıldız 'yı Estuadiantes Leandro Desábato, takımında görmek isteyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:14 ABONE OL
Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa'ya Estudiantes talip oldu!
Trabzonspor'da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini toplayan Jose Sosa'ya, eski kulübü Estudiantes'in teknik direktörü Leandro Desábato talip oldu.

Infocielo.com adlı inter sitesinde Sosa ile ilgili Desábato 'nun açıklamaları şu şekilde yer aldı;
"Umarım Sosa ile çalışabilirim. Bu kararı verdiğinde hoş karşılayacağım. Umarım ben burada teknik direktörlüğe devam ederken Sosa gelir. Jose'yi yönlendirmek çok güzel olurdu.

Daha dün onunla konuştum. Sık sık birbirimize mesaj atıyoruz ve iyi bir ilişkimiz var. Bizi analiz ettiğini ve takipte kaldığını söyledi. Corona virüsü (koronavirüsü) salgını nedeniyle tıpkı burada olduğu gibi, onlar da orada karantinada. Muhtemelen 10 gün içerisinde antrenmana başlayacaklar. Biz bir zorunluluk içerisinde değiliz. Herkesin kendi arzusu dahilinde olaylar gelişmeli."

Galatasaray ve Trabzonspor''dan transfer savaşı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa'ya Estudiantes talip oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA