Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig devlerinden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajları

Süper Lig devlerinden için geçmiş olsun mesajları

Süper Lig'in güçlü kulüpleri , Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, halsizlik ve kilo kaybı sebebiyle hastaneye kaldırılan Kulübü Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.4.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 23:02 ABONE OL
Süper Lig devlerinden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajları

Süper Lig kulüpleri, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş internet sitesinde yayımladığı mesajda mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'i Fenerbahçe de unutmadı. Sarı lacivertli takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cengiz'e şu sözlerle geçmiş olsun dileklerini iletti: "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." ifadelerini kullanarak Cengiz'e geçmiş olsun mesajını iletti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig devlerinden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA