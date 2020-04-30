Süper Lig devlerinden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajları

Süper Lig kulüpleri, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş internet sitesinde yayımladığı mesajda mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'i Fenerbahçe de unutmadı. Sarı lacivertli takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cengiz'e şu sözlerle geçmiş olsun dileklerini iletti: "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." ifadelerini kullanarak Cengiz'e geçmiş olsun mesajını iletti.