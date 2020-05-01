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belgeseli gösterime girdi!

, corona virüsü nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Buna rağmen UEFA, Euro 2020 yolunda geride kalan maçlara özel bir belgesel yayınladı. Belgesel ülkemizde Spor tarafından yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:09 ABONE OL
EURO 2020 belgeseli gösterime girdi!

UEFA tarafından hazırlanan ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anlarından oluşan belgesel, TRT Spor ekranında ilk kez 2 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

TRT Spor, yine çok özel bir yayını izleyenleri ile buluşturuyor. Her hafta spor dolu içerikler hazırlayan TRT Spor, bu hafta sonu da bir belgeseli sporseverlerle buluşturuyor. UEFA tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlanan Avrupa'nın Anları 'Euro Moments' belgeseli ilk kez TRT Spor ekranında yayınlanacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve merak edilen hikayelerini anlatan belgesel, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de sporseverleri ekran başına toplayacak.

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EURO 2020 belgeseli gösterime girdi!
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