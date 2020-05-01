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'ye Rumen golcü! İngiltere'den geliyor...

'e verilen corona virüsü arasında çalışmalarını sürdüren için sürpriz bir golcü gündeme geldi. Rumen basını, sarı-lacivertli ekibin Reading forması giyen 'ı kadrosuna katacağını iddia etti. Reading'in salgın dolayısıyla krizde olduğu ve golcü oyuncusunu satacağı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 17:47 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Rumen golcü! İngiltere'den geliyor...

Corona virüsü futbolu durdursa da transfer çalışmaları devam ediyor. Liglere verilen arayı fırsat bilen kulüpler gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai yapıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe de listesindeki isimlerle görüşme halinde. Rumen basını ise sarı-lacivertli takımla ilgili çarpıcı bir haber yaptı. Rumen basınına göre, İngiltere Championship ekibi Reading'de forma giyen George Puskas'ın yeni takımı Fenerbahçe olabilir.

İşte Rumen basınında yer alan o haber:

"George Puscas Fenerbahçe'yi istedi! Reading'in para sorunu var ve yıldızlarını satmak istiyor. George Puscas, İngiltere Championship takımı Reading'de yaşanan finansal kriz nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ayrıca corona virüsü nedeniyle yaşanan mali problemlerden dolayı Ada kulübü, bu teklifi kabul etti.

Milli golcü, yaz aylarında kendisini daha önce de isteyen Fenerbahçe'ye kavuşabilir. Reading, corona virüsü nedeniyle büyük mali problemle uğraşıyor ve hayatta kalabilmek için oyuncusunu mutlaka elden çıkartmak istiyor.

George Puscas, bu sezon Reading'de toplam 33 karşılaşmada forma giydi ve 11 gol attı." (FOTOMAÇ)

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Fenerbahçe'ye Rumen golcü! İngiltere'den geliyor...
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