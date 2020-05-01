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'dan günlerine dair şok açıklama!

2011-2014 yılları arasında 'ta top koşturan ve bu süreçte çıktığı 110 maçta 47 gol 20 asistlik performans gösteren Portekizli , siyah beyazlılarda oynadığı döneme dair şok açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 22:09 ABONE OL
Hugo Almeida'dan Beşiktaş günlerine dair şok açıklama!

Beşiktaş'ta 2011-2014 sezonları arasında top koşturan Hugo Almeida, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Fikret Orman hakkında isim vermeden şok bir suçlamada bulundu.

Ülkesinin ünlü gazetelerinden Record'a röportaj veren Portekizli eski futbolcu, Beşiktaş'ta yaşadığı günleri anlatırken, siyah-beyazlı kulüpteki son yılında kendisine söz verilmesine rağmen sözleşmesinin uzatılmadığını iddia etti.

Beşiktaş'ta son sezonuna kadar çok güzel zamanlar geçirdiğini belirten Almeida şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'DE HALA ARKADAŞLARIM VAR"
"Portekizlilerle dolu bir takımda oynuyordum ve zorluk çekmedim. Türk kültürüne çabuk alıştım. Futbol konusunda çok tutkulular. Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nı kazandık. Türkiye'de iyi arkadaşlıklar edindim. Hala beni çağıran arkadaşlarım var."

"BAŞKAN BENİ KANDIRDI!"
"Her şey son sezonumdaki sözleşme yenileme konusuna kadar gayet iyiydi. Ancak o dönem Beşiktaş başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan beni kandırdı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım."

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Hugo Almeida'dan Beşiktaş günlerine dair şok açıklama!
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