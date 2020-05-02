Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Frey geleceği hakkında konuştu!

Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'de kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli Michael Frey, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Nürnberger Zeitung sitesine röportaj veren İsviçreli forvet, gelecek sezon sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruyu yanıtlarken, corona virüsü günlerini nasıl geçirdiğini de anlattı.

İşte Frey'in açıklamalarından satır başları:

"SEYİRCİSİZ MAÇLAR HİÇ OYNAMAMAKTAN İYİ"

Eskisi gibi tekrar futbol oynayabilmeyi dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızın tribünde olmasını istiyoruz ama seyircisiz maçlar hiç oynamamaktan daha iyi. Umarım sezonu bitirebiliriz. Şimdilerde ligin nasıl devam edeceğini tartışıyoruz. Lig tekrar başladığında zinde ve hazır olacağız. Futbol oynayamaya hazırız çünkü mesleğimiz bu.

"GELECEĞİM HAKKINDA ENDİŞELİ DEĞİLİM"

Ben futbol oynamak için doğmuşum. Futbol dışındaki hayat daha önemli ama bu sevgimi etkilemiyor. Geleceğim hakkında endişeli değilim, sakin ve rahat olmaya çalışıyorum. Her günde evde idman yapmaya devam ediyorum. 3 yıldır İsviçre'den ve ailemden uzağım. Bu duruma alıştım.

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