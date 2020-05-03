Beşiktaşlı yıldız Larin'in yeni takımı Yunanistan'dan PAOK

Beşiktaş'ta ayrılık yaklaşıyor... Siyah beyazlılar, Larin'i geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Zuta Waregem'e kiralamıştı. İddialara göre bu kez PAOK devrede ve oyuncunun bonservisini almak için hazırlıklar yapıyor.



Sport24'ün konu ile ilgili haberi şu şekilde;

"PAOK'un transfer listesinin 1 numaralı ismi, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki foverti Cyle Larin oldu.

PAOK, gelecek yaz Swiderski ve Akpom'u büyük ihtimalle satacak. Siyah beyazlı kulübün yönetiminin ayrılık sonrası 1. tercihi Cyle Larin olacak.

Orlanda City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 33 maç oynadı ve 9 gol atıp 11 asist yaptı. Zulte, Beşiktaş'a 2,5 milyon euroluk bonservisi ödemeyi planlıyordu ancak corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan finansal problemler sonrası, bu teklifi gözden geçirme kararı aldı.

Kanadalının istatistikleri, Leeds United'ın da ilgisini çekmişti. Virüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş, nakit para akışı sağlamak adına oyuncusunu göndermeye hazır. Oyuncunun Türklerle sözleşmesi 2022 yılına dek sürüyor.

PAOK kulübü, oyuncu için yaşanan transfer rekabetini yakından takip ediyor ve Beşiktaş'a kısa süre içerisinde teklifini iletecek."

Beşiktaş'a Avrupa müjdesi!