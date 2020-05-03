Hosseini uzatıyor

Trabzonspor 2 yıl önce İran'ın Esteghlal kulübünden kadrosuna kattığı 23 yaşındaki stoper Majid Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalamıştı.Hosseini ve menajeriyle yapılan görüşmede anlaşma sağlanırken detayların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.SALGIN sonrası Trabzonsporlu oyuncular, yarın yeniden çalışmalara başlıyor. Virüs önlemleri kapsamında yeni antrenman metotları hazırlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularını beşerli gruplar halinde çalıştıracak.